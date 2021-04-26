Семин поделился эмоциями от гола Миранчука в матче Серии А

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями от гола игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в матче Серии А против «Болоньи», передает «Чемпионат.com».

«На мой взгляд все, что Алексею дается в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен. Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе», — сказал Семин.

Встреча завершилась со счетом 5:0. 25-летний игрок появился на поле по ходу второго тайма и отличился спустя 12 минут после своего выхода.

Этот гол стал для него третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и шестым во всех турнирах. Свой последний мяч Миранчук забил в марте, поразив ворота «Кротоне».

После этого матча «Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. На первой строчке расположился миланский «Интер», имея в активе 79 баллов.

Ранее сообщалось о том, что у Миранчука 100% точных передач в матче против «Болоньи».