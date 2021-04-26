Теннисист Карацев снялся с турнира в Мюнхене

Российский теннисист Аслан Карацев снялся с турнира в Мюнхене, передает сайт Ассоциации теннисистов профессионалов.

О причинах этого решения не сообщается. Стоит отметить, что Карацев должен был начать борьбу со второго круга. В основной сетке его заменит словак Норберт Гомбош.

Стоит отметить, что 26 апреля Карацев уступил в финале турнира в Белграде итальянцу Маттео Берреттини со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0).

На пути в финал Карацев сумел остановить первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Отметим, что этот успех стал для 27-летнего осетина третьим в матче против оппонентов из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2021 году. Карацев по ходу текущего сезона обыгрывал Диего Шварцмана (девятое место) и Андрея Рублева (восьмое место).

Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Ранее Карацев назвал причину поражения в финале турнира в Белграде.