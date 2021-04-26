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Спортивные новости

Эксклюзив

Олимпийский чемпион Кожевников назвал ключевое условие успеха россиян на ЮЧМ по хоккею

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников поделился ожиданиями от выступления сборной России на юниорском чемпионате мира в США. Он подчеркнул, что ключом к успеху является тренерская работа и должный настрой молодых хоккеистов.

«Раньше все соперники готовились к тому, что российский хоккей что-то покажет. И в нашем характере должна быть одна вещь: собраться и доказать, что мы — сильная команда. От нас, возможно, хотят сразу что-то получить? Ну, получат, я думаю. Возрастная категория здесь не должна иметь значения. Но «молодежка» — это эмоции, душа и отношение такое, что все будет так, как настроит тренер.

Наши первые соперники — американцы, но здесь неважно, в каком они составе, состоянии. Поверьте, никто еще не знает никого! Главное — тренерский настрой. И нужно смотреть, как будет складываться игра в первом периоде. Потому что какая разница, против кого играть? Конечно, американцы были всегда своего рода раздражителем. И если бы мы играли с, условно говоря, белорусами, все было бы несколько иначе. Но не стоит говорить, что исход этого матча может предопределить дальнейшее выступление нашей команды. Все-таки это юниорское первенство мира. В случае неудачи ребята станут злее, будут бороться за то, чтобы выиграть все остальные матчи. «Молодежка» — это ведь вещь необъяснимая. Сегодня могут выиграть 10:0, а завтра — проиграть 0:2», — заявил Кожевников «Газете.Ru».

Прославленный хоккеист также высказался о скандальной истории вокруг капитана юниорской сборной Ивана Мирошниченко, которого сперва отказывались пускать в США, но потом все же разрешили въезд. По мнению специалиста, американцы пытались оказать давление на нашу команду.

«Наверное, это была попытка запугать. Нельзя же просто так человека не пускать, у него ведь есть все визы. Якобы что-то про него нашли – не иначе, решили, что он агент Путина, который приедет и развалит всю систему», — иронически высказался Кожевников.

Юниорский чемпионат мира-2021 пройдет с 27 апреля по 7 мая в американских городах Фриско и Плейно, штат Техас. Сборная России выступит в группе В, нашим первым соперником станет США. Игра состоится 27 апреля и начнется в 04.00 мск. Также на групповом этапе россияне сыграют с Финляндией, Чехией и Германией.

Ранее сообщалось, что известный тренер Федор Канарейкин призвал российских юниоров доказать свою состоятельность на турнире в США.

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