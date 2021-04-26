Тарасова: Косторная не сама восстановила аксель

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Алёна Косторная восстановила тройной аксель.

«Алена Косторная не сама восстановила тройной аксель… Мне очень нравится то, что они все сейчас делают сами. У девочек есть тренеры, богом данные. Это было понятно, Алена возвратилась к своим тренерам и прыгнет аксель. Для меня это было ожидаемо», — сказала Тарасова в интервью «Чемпионату».

17-летняя фигуристка исполнила элемент во время шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Стоит отметить, что при приземлении Косторная допустила степ-аут.

Напомним, что в июле 2020 года спортсменка приняла решение перейти в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В завершившемся сезоне Косторной не удалось попасть в призы ни на одном соревновании, из-за чего она не выступила ни на финале Гран-При, ни на чемпионате мира в Стокгольме.

По окончании сезона Косторная вернулась в группу Тутберидзе, где будет готовиться к отборочным стартам на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что Фигуристка Косторная восстановила тройной аксель.