«Думаете, здесь нужна подпись?»: Миранчук выложил фото после гола в ворота «Болоньи»

Алексей Миранчук опубликовал в своем Instagram фотографии с матча против «Болоньи», в котором «Аталанта» выиграла со счетом 5:0, а россиянин забил один из голов.

«Думаете, здесь нужна подпись?», — подписал пост Миранчук.

25-летний игрок появился на поле по ходу второго тайма и отличился спустя 12 минут после своего выхода.

По данным портала WhoScored, россиянин в матче отдал 19 передач, каждая из которых дошла до адресата, что позволило ему довести показатель точности паса до 100%.

Этот гол стал для Миранчука в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и шестым во всех турнирах. Свой последний мяч Миранчук забил в марте, поразив ворота «Кротоне».

После этого матча «Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. На первой строчке расположился миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что Миранчук помог «Аталанте» разгромить «Болонью».