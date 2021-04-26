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Спортивные новости

Эксклюзив

Экс-арбитр ФИФА: в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод матча 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА, когда красно-синие остались вдесятером после удаления полузащитника Ильзата Ахметова. Николаев считает, что фол был не настолько серьезным.

«Дерби – всегда такой матч, который приковывает особое внимание. Мне самому посчастливилось работать в таких матчах, где каждое действие как под микроскопом. Но этот эпизод – единственный, который мы обсуждаем, потому что игра получилась для судейства не такая сложная, не было спорных моментов в штрафной с назначением 11-метрового.

В эпизоде с Ахметовым в дело вмешался VAR, мы получили «телевизионное» решение. Этот тот случай, когда ответственность немного размывается и ложится как на главного судью, так и на VAR-ассистента. Мы можем только гадать, почему VAR вмешался, так как, на мой взгляд, это была неочевидная ошибка арбитра. Получается, работавший на VAR Сергей Карасев посмотрел повторы и, по всей видимости, решил, что Ахметов попал Соболеву открытыми шипами где-то в голень, здесь сыграла роль и реакция самого Соболева. Я, кстати, сначала поддержал это решение. Но потом, посмотрев повтор более детально, увидел, что Ахметов сначала играет в мяч. Дело даже не в том, что это такой громкий матч, где нужны взвешенные решения – по самому моменту была бы более правильной желтая карточка», - сказал специалист «Газете.Ru».

Алексей Николаев ранее сам неоднократно обслуживал главные дерби страны. По его мнению, Павел Кукуян, работавший в минувшее воскресенье на центральном матче 27-го тура, не дал повода для критики в свой адрес. И в целом Николаев высоко оценил уровень коллеги.

«Вообще, Павлу Кукуяну удаются статусные матчи, так называемые игры повышенного риска. Хотя человек не имеет достаточного большого опыта в проведении такого рода матчей. Но ему доверяют, и эти игры ему удаются. В таких встречах очень важно, чтобы арбитр разбирался в эпизодах и давал играть. И поскольку Кукуян сам в прошлом футболист, он прекрасно понимает эпизоды. И если бы не этот момент, мы бы обсуждали не судейство, а только футбольные действия игроков.

Конечно, это решение не только VAR, за все отвечает главный судья. Если арбитр принимает определенное решение, а VAR-ассистент считает, что оно ошибочное, то он инициирует просмотр повтора главным арбитром. Но это не значит, что рефери обязан изменить решение, как мы это не раз видели – и в положительном ключе, и не очень. В большинстве случаев получается, что вердикт меняется, но это не закон», - констатировал Николаев.
«Спартак» одержал победу над ЦСКА, единственный мяч на 52-й минут забил форвард красно-белых Джордан Ларссон. После этого успеха подопечные Доменико Тедеско закрепились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. За три тура до финиша чемпионата они на два балла отстают от идущего вторым «Локомотива» и на восемь – от лидирующего «Зенита».

Ранее сообщалось, что эпизод с красной карточкой Ильзата Ахметова рассмотрит КДК РФС.

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