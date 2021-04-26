Фильм, спродюсированный звездами НБА, выиграл «Оскар»

Фильм «Два далеких незнакомца» стал победителем в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» на премии «Оскар». В список исполнительных продюсеров картины входят разыгрывающий «Юты Джаз» Майк Конли и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Режиссеры киноленты — Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу. Фильм поднимает актуальную для США проблему и повествует о гибели афроамериканца от рук белого полицейского.

«Большой успех! Поздравляю создателей фильма», — прокомментировал Дюрант на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант инвестировал компанию Coinbase. После того как компания прошла IPO, выставив на продажу акции, ее стоимость оценивается более чем в $ 100 млрд.

Дюрант инвестировал в Coinbasee несколько лет назад, тогда компанию оценивали в $ 1,6 млрд. При этом сумма вложений Дюранта не сообщалась, хотя ранее баскетболист говорил, что вкладывал в несколько проектов по $ 1 млн.

Ранее сообщалось, что баскетболист НБА вложился в актив стоимостью $ 1,6 млрд, теперь его цена — $ 100 млрд.