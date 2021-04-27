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Спортивные новости

Роналду хочет перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, пишет Tuttosport.

По информации источника, 36-летний португалец намерен покинуть свою нынешнюю команду в том случае, если «бьянконери» не сумеют квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. После 33-х сыгранных туров в чемпионате Италии «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице с 66 очками в активе, столько же — у «Наполи» и «Милана», но неаполитанцы в настоящий момент обгоняют туринцев по дополнительным показателям. Право играть в главном еврокубковом турнире дают первые четыре места.

Предметный интерес к возможному переходу Роналду проявляют французский «Пари Сен-Жермен», который может лишиться своей главной звезды Килиана Мбаппе, а также бывший клуб португальца «Манчестер Юнайтед», где он выступал с 2003 по 2009 год.

В нынешнем сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 32 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Роналду считается именно «МЮ», и футболист якобы даже готов пойти на снижение зарплаты ради возвращение в манкунианскую комаду.

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