«Лидс» провел переговоры с игроком «Рубина»

Английский «Лидс» провел переговоры с агентом футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщает Football Fancast.

Отмечается, что стороны имеют сомнения в том, что грузинский хавбек сможет получить визу для работы в Великобритании.

Также игроком интересуются итальянские «Ювентус», «Милан», «Интер», дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария».

Кварацхелия выступает в составе «Рубина» с 2019 года. В нынешнем сезоне игрок провел 23 матча в чемпионате России, отметившись четырьмя голами и восемью результативными передачами. Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в €15 млн. За сборную Грузии Кварацхелия принял участие в восьми играх и записал на свой счет три забитых мяча.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс» занимает девятое место, набрав 47 очков.

Ранее в «Рубине» отреагировали на информацию о переговорах с «Ювентусом» по Кварацхелии.