Арбитр Михаил Вилков объяснил слова о желании «поговорить по-мужски» с главой судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашотом Хачатурянцем, передает «Чемпионат.com».

«Ничего особенного в этой фразе нет. Я имел в виду, что два взрослых человека должны переговорить лично. Не хотел, чтобы наше общение закончилось через прессу», — сказал Вилков.

9 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее арбитр Михаил Вилков отреагировал на информацию о том, что его отстранили от работы из-за того, что Российский футбольный союз (РФС) подозревает судью в предвзятости.