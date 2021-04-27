Олимпийский чемпион Прохоров — о победе России над США: если не сдаешься, тебе может повезти

Олимпийский чемпион-1992 по хоккею Виталий Прохоров в интервью высказался о старте российских хоккеистов на юниорском чемпионате мира в США. Он признался, что его удивил исход встречи. Прохоров порадовался тому, что наши ребята смогли собраться в сложный момент и вырвать победу.

«Такие исходы всегда удивляют. Во-первых, переломили игру. Во-вторых, не сдались. В-третьих, если ты не сдаешься, то тебе может повезти. И в итоге – хорошее начало.

Конечно, мог сказаться перелет, акклиматизация. Это первая игра – что-то могло не задаться в начале, могло появиться волнение. Я не знаю, что у них происходило в этот момент. Начало-то матча было не очень хорошим, но не сдались. В какой-то мере повезло, что забили во второй половине. Видимо, американцы встали, пропустили один гол, второй, третий – и уже складывалась совершенно другая ситуация. Уже наши взбодрились и сами повели игру. А овертайм – это везение.

Первая игра – это всегда рулетка на чемпионатах мира, особенно у юниоров. Здесь очень большую роль играют эмоции, волнение. Психология выходит на первый план.

Хорошо, что ребята с эти справились и во второй половине сумели повернуть игру в другом направлении», — сказал Прохоров «Газете.Ru».

Сборная России победила американцев в овертайме 7:6, проигрывая 1:5 к середине встречи. Нашим следующим соперником на турнире станет Финляндия, игра состоится в ночь на 28 апреля и начнется в полночь по московскому времени.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Николай Валуев поздравил сборную России с победой над США.