Тренер Плющев: ребята не распустили сопли на ЮЧМ, но все решит плей-офф

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиКристал Пэлас
2:1
закончен
Италия / Серия А
ТориноНаполи
0:2
закончен
ЛациоМилан
3:0
закончен
Испания / Примера
ЭйбарРеал Сосьедад
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
0:2
закончен
U18 ЧМ / 2021
Россия U18США U18
7:6 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
1:2
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
4:1
закончен
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
2:1
закончен
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
4:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
4:1
закончен
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
1:6
закончен
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
4:1
закончен
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
6:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
143:146 (ОТ)
закончен
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
100:86
закончен
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
103:114
закончен
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
121:90
закончен
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
112:96
закончен
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
110:118
закончен
Майами ХитЧикаго Буллз
102:110
закончен
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
120:103
закончен
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
105:104
закончен
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
120:96
закончен
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
113:106
закончен
Лига чемпионов
Реал Мадрид Челси
22:00
U18 ЧМ / 2021
Финляндия U18Россия U18
00:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
02:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
02:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
03:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
03:30
Евролига
Реал Мадрид Анадолу Эфес
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
02:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:00
Торонто РэпторсБруклин Нетс
02:30
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
04:00
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
04:30
Лига чемпионов
ПСЖ Манчестер Сити
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Факел
14:00
ТомьЧайка
14:30
ИртышСКА-Хабаровск
16:00
АланияКраснодар-2
17:00
ВолгарьШинник
17:30
Крылья СоветовТорпедо М
18:00
ТекстильщикАкрон
18:00
НефтехимикБалтика
18:00
Динамо-БрянскВелес
18:00
Нижний НовгородЕнисей
19:00
ЧертановоОренбург
19:00
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДЗаря
17:00
ЛьвовРух В
19:00
Испания / Примера
Атлетик БВальядолид
20:00
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
00:30
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
02:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
04:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
04:30
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
05:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
05:30
Евролига
Зенит Барселона
20:00
Фенербахче ЦСКА
20:45
Бавария Олимпия Милан
21:45
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
02:30
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
02:30
Майами ХитСан-Антонио Спёрс
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
04:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Эксклюзив

Тренер Плющев: ребята не распустили сопли на ЮЧМ, но все решит плей-офф

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев призвал не делать далеко идущих выводов по стартовому российских хоккеистов на юниорском чемпионате мира против команды США. Владимир Анатольевич, ранее и сам возглавлявший юниорскую сборную, подчеркнул, что настоящие испытания ребятам еще предстоят.

«Все дело в том, что такие игры бывают — особенно на юниорских первенствах. Но то, что ребята не опустили руки при 1:5, собрались и выполнили установки, которые были даны, — это хорошо. У ребят есть характер, они не распускают сопли при таких не очень удачных стартах. Но весь чемпионат мира впереди, у ребят еще будут серьезные соперники. И, конечно, все будет решаться в плей-офф.

Я бы не спешил говорить, что этот матч — своего рода «лакмусовая бумажка». И американцы, и канадцы, и скандинавы, и мы – все являются претендентами на звание чемпионов мира. Стартовые матчи всегда бывают немного нервозными и не всегда адекватными. Поэтому говорить, что это «лакмусовая бумажка», я бы не стал. А вот что психологически это придаст нашим ребятам сил, — это однозначно. Хороший старт с серьезным соперником — это всегда приятно.

И факт, что к 25-й минуте «горели» 1:5, совершенно не является показательным. Это нервы, это старт. Ребята выходят на незнакомую площадку – возможно, не совсем адекватно себя чувствовали в начале матча. Это все не показатель, потому что и та, и другая команда очень много забили и очень много пропустили. Это просто издержки стартовой игры», — констатировал Плющев в беседе с «Газетой.Ru».

Сборная России, проигрывая американцам 1:5 к середине матча, вырвала победу в овертайме со счетом 7:6. Следующим соперником подопечных Альберта Лещева станет Финляндия, этот матч состоится в ночь на 28 апреля и начнется в полночь по московскому времени. Также на групповом этапе россияне встретятся с командами Германии и Чехии.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров обратил внимание на долю везения в успехе сборной России в матче с США.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.