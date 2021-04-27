Тренер Плющев: ребята не распустили сопли на ЮЧМ, но все решит плей-офф

Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев призвал не делать далеко идущих выводов по стартовому российских хоккеистов на юниорском чемпионате мира против команды США. Владимир Анатольевич, ранее и сам возглавлявший юниорскую сборную, подчеркнул, что настоящие испытания ребятам еще предстоят.

«Все дело в том, что такие игры бывают — особенно на юниорских первенствах. Но то, что ребята не опустили руки при 1:5, собрались и выполнили установки, которые были даны, — это хорошо. У ребят есть характер, они не распускают сопли при таких не очень удачных стартах. Но весь чемпионат мира впереди, у ребят еще будут серьезные соперники. И, конечно, все будет решаться в плей-офф.

Я бы не спешил говорить, что этот матч — своего рода «лакмусовая бумажка». И американцы, и канадцы, и скандинавы, и мы – все являются претендентами на звание чемпионов мира. Стартовые матчи всегда бывают немного нервозными и не всегда адекватными. Поэтому говорить, что это «лакмусовая бумажка», я бы не стал. А вот что психологически это придаст нашим ребятам сил, — это однозначно. Хороший старт с серьезным соперником — это всегда приятно.

И факт, что к 25-й минуте «горели» 1:5, совершенно не является показательным. Это нервы, это старт. Ребята выходят на незнакомую площадку – возможно, не совсем адекватно себя чувствовали в начале матча. Это все не показатель, потому что и та, и другая команда очень много забили и очень много пропустили. Это просто издержки стартовой игры», — констатировал Плющев в беседе с «Газетой.Ru».

Сборная России, проигрывая американцам 1:5 к середине матча, вырвала победу в овертайме со счетом 7:6. Следующим соперником подопечных Альберта Лещева станет Финляндия, этот матч состоится в ночь на 28 апреля и начнется в полночь по московскому времени. Также на групповом этапе россияне встретятся с командами Германии и Чехии.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров обратил внимание на долю везения в успехе сборной России в матче с США.