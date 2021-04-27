Во время тренировки футбольного клуба MLS на поле выбежал крокодил

Тренировку футбольного клуба MLS «Торонто» едва не сорвал крокодил. Видео эпизода опубликовала клубная пресс-служба на своем YouTube-канале.

Игроки не покинули поле, а стали наблюдать за крокодилом, находясь в непосредственной близости от рептилии. Аллигатор сначала отправился к электрокару, а затем направился в сторону игроков, чем напугал их.

Вынудить животное покинуть поле пытался водитель электрокара, затем это попробовали сделать сами футболисты, которые пытались попасть в него мячом. В итоге страх футболистов сменился на восторженное недоумение, они стали фотографироваться на фоне крокодила. Впоследствии животное самостоятельно покинуло газон.

Новый сезон MLS только стартовал, «Торонто» сыграло два матча, один завершив вничью и один проиграв.

«Торонто» основан в 2006 году, в 2007-м вступил в MLS, став первым канадским клубом лиги. На протяжении четырех сезонов был единственным канадским клубом, выступающим в высшей футбольной лиге США и Канады.

Ранее сообщалось, что браконьер выловил из реки на Алтае крокодила.