«Надо наслаждаться игрой»: Гвардиола поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ». Игра состоится 28 апреля в Париже в 22:00 по московскому времени.

«Я очень счастлив, что приехал в Париж с этой командой. Мы постараемся быть собой и победить. Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке «ПСЖ». Однако это полуфинал Лиги чемпионов, чего еще мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить? Йохан Кройф научил меня, что надо наслаждаться игрой, что надо получать удовольствие, когда берешь на себя ответственность. Лучшие игроки любят такие матчи, потому что не боятся ответственности. Потому в этом турнире побеждают самые великие», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

26 апреля в Лондоне прошел финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 30-м в карьере.

Первую строчку по количеству титулов занимает бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Он завоевал 49 титулов. На втором месте расположился экс-наставник донецкого «Шахтера» и петербургского «Зенита», ныне возглавляющий киевское «Динамо» Мирча Луческу (34). Гвардиола выиграл 30 трофеев, у Валерия Лобановского — 29.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Гвардиола выиграл 30-й трофей в тренерской карьере.