Владелец лондонского «Арсенала» опроверг возможность продажи клуба

Владелец лондонского «Арсенала» Стэн Кронке опроверг слухи о возможной продаже клуба шведскому миллиардеру Даниэлю Эку.

Шведский миллиардер обратился к трем легендам «канониров» — Патрику Виейре, Тьерри Анри и Деннису Бергампу — и заручился их поддержкой в вопросе возможной покупки клуба у нынешнего владельца Стэна Кронке, против которого сейчас яро настроены болельщики «Арсенала» в связи с решением вступить в уже развалившуюся Суперлигу.

«В последние дни мы заметили спекуляции в СМИ относительно потенциальной заявки на покупку контрольного пакета акций футбольного клуба «Арсенал». На 100 процентов остаемся преданными «Арсеналу» и не продаем никакой доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких из них», — говорится в заявлении Kroenke Sports & Entertainment (KSE) для Sky Sports.

Тем временем, «Арсенал» показал худший результат по проигранным домашним поединкам за 91 год. В сезоне-1929/30 лондонская команда также проиграла на домашнем стадионе девять поединков за сезон.

Ранее сообщалось, что основатель Spotify намерен приобрести «Арсенал».