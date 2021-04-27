«Это прекрасно!»: Татьяна Тарасова оценила решение Евгении Тарасовой и Морозова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение выступающих в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в олимпийском сезоне готовиться под руководством как Максима Транькова, так и Этери Тутберидзе.

«То, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова, — это прекрасно! Лучше не придумаешь! Интересно будет последить за таким тренерским тандемом. Считаю, что это будет очень хорошая команда!» — сказала Тарасова в интервью «Чемпионату».

Спортсмены будут тренироваться в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», где также катаются остальные подопечные именитой наставницы. На соревнованиях Тарасова, как и прежде, будет представлять свою родную Республику Татарстан, а Морозов — «Самбо-70». При этом Максим Траньков, уже работавший с парой фигуристов, останется их наставником и будет сотрудничать с Тутберидзе, а вот совместная работа с Мариной Зуевой была прекращена в связи с обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что выступающие в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали подопечными Этери Тутберидзе.