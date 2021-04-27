Советник главы МВД Латвии: футбольного агента в Риге могли убить российские военные

Советник главы МВД Латвии Марис Гулбис заявил, что в деле убийства футбольного агента Романа Беззубова в Риге может быть «русский след». Более того, чиновник подчеркнул, что возможно к преступлению причастны служившие в российской армии.

Правда, Гулбис оговорился, что это его личное мнение, с данными следствия он не знаком.

«Стреляли, по всей видимости, из автомата Калашникова, а в центре Риги могли себе это позволить только служившие в российской армии», — цитирует слова Гулбиса «МК».

Преступление, к которому причастны как минимум двое неизвестных, было совершено 14 апреля в микрорайоне Пурвциемс. Убийство бывшего футболиста попало на камеры видеонаблюдения. Черная иномарка с российскими номерами перегородила путь машине Беззубова, после чего нападавшие открыли стрельбу.

В качестве футболиста Беззубов, выступавший за местные клубы «Даугава» и «Вента», а также за албанскую команду «Бюлис», провел почти 300 матчей. После завершения спортивной карьеры он стал футбольным агентом. Беззубов представлял интересы, в частности, игроков сборной Латвии Виталия Ягодинского и Владислава Соловейчика, а также полузащитника молодежной сборной Украины Николая Мусолитина.

Ранее сообщалось, что Стали известны подробности убийства футбольного агента в Риге.