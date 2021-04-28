Зидан продлил безвыигрышную серию в матчах против Тухеля

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси». Итоговый счет встречи ничейный — 1:1.

На 14-й минуте матча Пулишич принял длинную передачу из глубины от Рюдигера, обыграл Куртуа и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот «Реала». На 29-й минуте Бензема сравнял счет в матче, француз принял и обработал мяч вылетевших из толпы игроков в районе 11-метровой отметки и мощным ударом отправил мяч под перекладину.

Отметим, что эта ничья позволила главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю продлишь беспроигрышную серию в матчах против Зинедина Зидана. Всего в очных встречах на счету немца одна победа и четыре ничейных результата.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов.