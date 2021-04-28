36 сейвов Шестеркина принесли победу «Рейнджерс» над «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в присутствии 1 796 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендан Смит, Алексис Лафренье и Мика Зибанежад.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Сэм Рейнхарт.

Российский голкипер «милиционеров» Игорь Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по собственным воротам.



После этого успеха нью-йоркский коллектив набрал 58 очков и закрепился на пятой строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Баффало» с 33 баллами занимает последнюю строчку в таблице.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о сроках восстановления игрока команды Александра Овечкина.