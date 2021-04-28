Тухель: «Челси» придется смириться с ничьей в Мадриде

Главный тренер Томас Тухель прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Счет, сложившийся в перерыве, разочаровывал. Нам нужно было сохранить спокойствие и не терять уверенности в себе. Во втором тайме было много тактической борьбы, и можно было ощутить, что мы подустали.

У нас было лишь несколько дней для того, чтобы восстановиться после другой сложной гры на выезде. Так что нам придется смириться с ничьей в гостях», — передает слова немецкого специалиста «Би-би-си».

Напомним, что ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Реал» лишь дважды проходил дальше в еврокубках после первой домашней ничьей.