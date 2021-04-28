Российскую легкоатлетку шантажируют после отказа в интиме за деньги

Российская легкоатлетка Анастасия Малышева рассказала о том, как столкнулась с шантажом в связи с тем, что отказалась вступать в интимную связь за деньги.

В социальной сети она опубликовала скриншоты переписки со злоумышленником, который угрожает ей распространением информации.

«Меня шантажируют. Предложили переспать за 10 миллионов, но я отказалась. И тут началось самое интересное. Я долго не отвечала этому типу, ибо в принципе не захожу в Telegram. А теперь он начал говорить, что потратил на меня время. На что я ответила: «Ну, бывает», — поделилась спортсменка в Stories Instagram.

Малышева также призналась, что преступник угрожает выложить ее фотографии и данные в Telegram-каналы, которые занимаются распространением информации о девушках, которые предоставляют эскорт-услуги.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Елена Седова решением Всероссийской федерации легкой атлетики лишена бронзовой медали чемпионата России в помещении, которую завоевала в 2015 году. Седова стала третьей в беге на 5000 метров.