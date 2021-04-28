Губерниев раскритиковал организаторов ЧМ по шашкам: поляки пробили дно

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандальной ситуации, которая произошла во время чемпионата мира по шашкам, передает Sport24.

Комментатор критично высказался о произошедшем инциденте.

«Вопиющий непрофессионализм. Люди играют в шашки, это высокоинтеллектуальная игра, и ни с того ни с сего появляется какой-то мужик во время матча, что за дичь вообще? Нужны санкции к организаторам матча. Поляки пробили дно», — заявил Губерниев.

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что во время игры на чемпионате мира по шашкам, который проходит в Польше, со стола спортсменок убрали российский флаг.