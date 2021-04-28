Названа дата боя боксера Мейвезера с блогером Логаном Полом

Названа дата выставочного боя между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и популярным видеоблогером Логаном Полом.

Поединок состоится 6 июня в Майами на стадионе «Хард Рок-стэдиум». Об этом сообщил Мейвезер в своем Instagram. Примечательно, что изначально боксер и видеоблогер должны были провести бой 20 февраля, однако мероприятие было перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Мейвезер принял решение завершить профессиональную карьеру в 2017 году, ему принадлежит рекорд по победам — он выиграл 50 поединков и не потерпел ни одного поражения. При этом в декабре 2018 года американский боксер в выставочном бою нокаутировал в первом раунде японского кикбоксера Теншина Насукаву.

Пол провел два поединка с блогером KSI. Первый поединок в 2018 году завершился ничьей, а в 2019 году Пол уступил решением судей.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров проведет повторный бой против Аслана Биттирова. Об этом сообщил Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Берберов в своем Instagram.