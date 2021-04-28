Инцидент с флагом на ЧМ по шашкам назвали грубейшей ошибкой

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков критично высказался об инциденте с флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше, передает ТАСС.

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая.

«Можно только выразить сожаление, потому что это произошло во время матча. Грубейшая ошибка организаторов, которые должны были надлежащим образом имплементировать решение CAS (Спортивного арбитражного суда), как это делают федерации по олимпийским видам спорта», — заявил Поздняков.

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандальной ситуации, которая произошла во время чемпионата мира по шашкам.