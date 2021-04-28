Арбитр Карасев назначен на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»

Арбитр Сергей Карасев стал главным судьей в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Бригада арбитров на центральный поединок 28-го тура выглядит так: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Андрей Бутенко.

Поединок состоится 2 мая в Санкт-Петербурге, начало встречи — 19.00 по московскому времени. Перед игрой «Зенит» идет лидером турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 58 очков. «Локомотив» расположился на второй строчке, «железнодорожники» набрали на шесть очков меньше.

Примечательно, что если петербургская команда выиграет этот поединок, то досрочно оформит третье подряд чемпионство в национальном первенстве.

Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что считает санкт-петербургский «Зенит» наиболее достойным претендентом на победу в нынешнем чемпионате.