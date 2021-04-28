Ротенберг назвал уроком для России поражение от Финляндии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Финляндии на юниорском чемпионате мира, передает ТАСС.

Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика центр» в присутствии 806 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев в серии послематчевых бросков с результатом 4:3. При этом финская команда смогла перевести игру в овертайм за три минуты до конца третьего периода.

«Игра была полностью сборной России, это урок для всех в преддверии следующих матчей против Германии, против Чехии, и особенно перед плей-офф. Из хорошего могу выделить тот факт, что не пропустили в меньшинстве — сыграли здорово, самоотверженно, ловили шайбы на себя», — заявил Ротенберг.

После этого успеха скандинавская команда набрала два очка и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице группы В. Российская дружина с тремя баллами на данный момент расположилась на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о поражении сборной России от национальной команды Финляндии на юниорском чемпионате мира.