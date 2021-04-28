Удаление хавбека ЦСКА Ахметова в матче с «Локомотивом» признано ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭКС РФС) признала ошибочным удаление полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом — «Спартаком», сообщает официальный сайт ведомства.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

Согласно решению комиссии, «касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение».

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о красной карточке полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую тот получил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».