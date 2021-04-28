Глава Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России на ЧМ

Глава Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за инцидент с флагом России на чемпионате мира, передает Sport.onet.

Решка отметил, что была получена информация, что флаг России нужно убрать немедленно, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже 28 апреля.

«Мы приносим свои извинения за любые неудобства, которые в связи с этим произошли», — добавил он.

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков критично высказался об инциденте с флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше.