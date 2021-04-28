Майк Тайсон проведет реванш с Ленноксом Льюисом

Американский боксер Майк Тайсон проведет реванш с британцем Ленноксом Льюисом.

Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре», — передает слова Тайсона TMZ.

Напомним, спортсмены уже встречались в 2002 году. Британец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. В 2020 году Тайсон вышел на ринг против Роя Джонса. Поединок завершился вничью. Согласно решению Атлетической комиссии Калифорнии, бой состоял из восьми раундов по две минуты.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

Льюис провел 44 боя, одержав 41 победу. В последний раз он выходил на ринг в 2003 году против украинца Виталия Кличко. Бой остановили из-за рассечения у представителя Украины. Льюису была присуждена победа.

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