Жириновский эмоционально отреагировал на инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский эмоционально отреагировал на инцидент с флагом России на чемпионате мира по шашкам.

«Поляки переходят все разумные границы, все красные черты. И все это, конечно, попадет в копилку отрицательных действий поляков по отношению к нашей стране. Им придется за это отвечать», — написал Жириновский в Telegram.

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда во время поединка российскую символику убрали со стола.