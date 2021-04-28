Боец UFC Усман оценил вероятность боя с Хабибом

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман оценил вероятность боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает TMZ.

«Бой с Нурмагомедовым? Это будет величайший поединок в истории UFC. Но проблема в том, что он не состоится. Больше шансов подраться с Жоржем Сен-Пьером. Но в это я тоже не верю», — сказал Усман.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом. Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC, который состоялся в Абу-Даби. Россиянин одолел противника удушающим приемом, тем самым успешно проведя третью защиту титула чемпиона промоушена в легком весе.

После этого глава организации Дана Уайт предпринял несколько попыток уговорить бойца вернуться в октагон, однако они оказались бессмысленны.

Ранее Хабиб поздравил Усмана с защитой пояса UFC.