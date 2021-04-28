Российская шашистка отыграла 12 очков в финале ЧМ после скандала с флагом

Российская шашистка Тамара Тансыккужина отыграла 12 очков в финале чемпионата мира после инцидента с флагом.

Россиянка одолела представительницу Польши Наталию Садовскую в пятом раунде. Счет после пяти партий стал 32:28 в пользу Садовской. Для победы в матче надо набрать 54 балла. Стоит отметить, что финальный поединок состоит из девяти раундов.

Флаг России был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с флагом на чемпионате мира по шашкам, который проходит в Польше, когда во время поединка российскую символику убрали со стола.