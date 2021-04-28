WADA — о скандале на ЧМ по шашкам: мы не просили убрать флаг во время матча

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало скандал с российским флагом во время финала чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши.

«WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, — вопрос не к WADA», — передает слова агентcтва РИА «Новости».

Также отмечается, что WADA 22 апреля обратилось во Всемирную федерацию шашек с просьбой исправить несоответствия как можно скорее.

Флаг России был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из WADA.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда во время поединка российскую символику убрали со стола.