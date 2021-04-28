Стала известна причина задержания бывшего директора и спортивного директора «Чертаново»

Стала известна причина задержания бывшего директора Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова московской футбольной академии «Чертаново», передает «Чемпионат.com» .

«Речь сейчас идет о двух уголовных делах: по статье хищение и превышение должностных полномочий», — сказал источник.

Стоит отметить, что в академии «Чертаново» прошел обыск, после которого Ларин и Хабаров были доставлены в отделение полиции.

Ларин ушел из «Чертаново» 30 марта. Хабаров с 2019 года возглавлял футбольную школу «Смена».

В турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) «Чертаново» занимает 21-е место, набрав 26 очков. В следующем туре москвичи сыграют с красноярским «Енисеем». Встреча пройдет 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую он получил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».