Обухов до 4 мая должен предоставить в ФИФА объяснения по обвинению в допинге

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Владимир Обухов до 4 мая должен предоставить в Международную федерацию футбола (ФИФА) объяснения по обвинению в допинге, передает «РБ Спорт».

Также аналогичные объяснения в ФИФА ждут от бывшего игрока московского «Торпедо» Ивана Князева и голкипера юниорской сборной Дарьи Мещеряковой.

Напомним, ФИФА открыла дела против троих российских футболистов, обвинив их в приеме допинга. Подозреваемыми стали нападающий «Ростова» Владимир Обухов, защитник «Звезды» Иван Князев и вратарь Дарья Мещерякова, выступавшая за женскую сборную U17. При этом Обухов обвиняется еще и в попытках скрыть следы допинга.

ФИФА утверждает, что проба Обухова, взятая в Новогорске восемь лет назад, была отмечена в базе данных как отрицательная, но на самом деле якобы содержала в себе запрещенный стимулятор — метандиенон.

Ранее агент игрока лондонского «Челси» подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.