Губерниев предсказал приглашение тренера «Авангарда» в сборную России

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что наставника омского «Авангарда» Боба Хартли могут пригласить в сборную России после победы в Кубке Гагарина, передает «Спорт-Экспресс».

«Это спорт. Я болел за 7 матчей в данной серии, таких матчей должно быть больше. Хартли — прекрасный тренер. Не удивлюсь, если его позовут в сборную России», — сказал Губерниев.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.

Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу сибирского клуба. По ходу серии красно-синие выигрывали со счетом 2:1.

Интересно, что за четыре минуты до конца встречи «ястребы» две минуты играли втроем против пятерых армейцев, но смогли выстоять.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.