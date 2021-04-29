«Манчестер Сити» выиграл 18-ю игру в гостях подряд

Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала 18-й подряд, добытой на чужом поле. Общий счет в этих встречах — 46:9.

Напомним, что последний раз манкунианцы теряли очки на выезде в дерби против «Манчестер Юнайтед». Та игра в декабре 2020 года завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 77 очков. В следующем матче подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 мая.

В Лиге 1 парижане занимают вторую строчку, имея в активе 72 балла. 1 мая «ПСЖ» встретится на своем поле с «Лансом».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.