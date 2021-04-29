Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА в «Крылья Советов»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер вместе с генеральным директором клуба Романом Бабаевым могут перебраться в «Крылья Советов». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, после перехода контрольного пакета акций банку ВЭБ.РФ позиции Гинера и Бабаева в клубе заметно ослабли. На данный момент ключевые вопросы решаются председателем совета директоров Максимом Орешкиным, имеющим определенные разногласия по поводу стратегии развития клуба.

Если в ближайшее время стороны не смогут прийти к общему знаменателю, то вариант с уходом в стан волжского клуба для Гинера и Бабаева обретет вполне реальные контуры.

Напомним, что за три тура до финиша чемпионата России ЦСКА с 46 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что пресс-служба московского «Спартака» выложила ролик, на котором футболист красно-белых Виктор Мозес прокидывает мяч между ног защитнику столичного ЦСКА Георгию Щенникову.