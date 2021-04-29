«Зенит» дома уступил «Барселоне» в матче плей-офф Евролиги

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги петербургский «Зенит» уступил каталонской «Барселоне».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» и завершилась победой гостей со счетом 78:70.



В составе победителей самым результативным игроком встречи стал американец Б. Дэвис, набравший по итогам игры 22 очка, сделавший восемь подборов и отдавший две результативные передачи.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (19) набрал Б. Бэрон.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу подопечных Я. Ясикявичюса. Четвертая игра состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что американский офицер полиции Деон Джозеф в открытом письме обратился к баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу после того, как игрок оставил неоднозначное сообщение в Twitter.