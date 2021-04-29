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Спортивные новости

Фигуристка Медведева рассказала, как относится к съемкам в мужских журналах

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Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, как относится к откровенным фотосессиям в мужских журналах.

«Как отношусь к съемкам в мужских журналах — Maxim, Playboy? Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю», — сказала Медведева в интервью «Матч ТВ».

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

Осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие. После контрольных прокатов Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Последние два года она занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что Медведева посетила открытие Московского кинофестиваля.

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