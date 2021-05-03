Россия обыграла Белоруссию в матче 1/4 финала юниорского чемпионата мира

Юниорская сборная России по хоккею обыграла сверстников из Белоруссии в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Уже на пятой минуте матча Матвей Мичков открыл счет. На 15-й минуте Данила Юров удвоил преимущество российской команды. Сразу после перерыва Артем Дуда сделал счет 3:0. Однако белорусам удалось забросить две шайбы. Илья Морозов и Федор Николаеня сократили отставание до минимума, но Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак забросили в ворота белорусской команды четвертую и пятую шайбу соответственно.

Матчи 1/2 финала состояться 6 мая. Соперник подопечных Альберта Лещева определится в ночь на 4 мая.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная России в четвертом матче группового этапа разгромила команду Чехии со счетом 11:1, что стало самым крупным счетом в истории противостояния команд на юниорском чемпионате мира. В своей группе российские юниоры также в овертайме обыграли Швецию, по буллитам уступили Финляндии и с крупным счетом одолели Германию.

Ранее главный тренер юниорской сборной Белоруссии Дмитрий Шульга поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира 2021 года против сборной России .