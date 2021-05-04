Тамара Тансыккужина выложила фото с флагом после победы на ЧМ по шашкам

Россиянка Тамара Тансыккужина выложила фотографию с российским флагом после победы на чемпионате мира по шашкам.

В финальном матче Тансыккужина встречалась с представительницей Польши Наталией Садовской. Тансыккужина вырвала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

«Ура!» — подписала публикацию в своем Instagram российская спортсменка.

Во время четвертого раунда, который прошел 28 апреля, произошел неприятный инцидент, когда к игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Ту партию россиянка проиграла.

Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Интересно, что WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее сообщалось, что Тансыккужина отстояла титул чемпионки мира по шашкам.