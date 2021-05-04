Защитник «Спартака» высказался об уходе Тедеско

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о скором уходе из клуба главного тренера — немецкого специалиста Доменико Тедеско, передает «Спорт-Экспресс».

Наставник красно-белых намерен покинуть свой пост после завершения срока контракта — в конце нынешнего сезона.

«Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит. Когда закончится сезон, тогда и будем думать», — заявил Ещенко.

Тедеско объявил о своем желании покинуть команду еще в декабре 2020 года, он собирался уйти в зимнее трансферное окно, однако руководству команды удалось уговорить его доработать до конца контракта.

После 28-ти туров столичный клуб идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды набрано 53 очка. Другой московский клуб — «Локомотив» — идет третьим, имея на балл меньше.

Чемпионом России досрочно стал «Зенит».

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму выкупа трансфера футболиста лондонского «Челси» Виктора Мозеса.