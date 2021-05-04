Победу россиянки на ЧМ по шашкам сравнили со злым русским медведем

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала победу россиянки Тамары Тансыккужиной на чемпионате мира по шашкам, передает «Спорт-Экспресс».

В финальном матче Тансыккужина встречалась с представительницей Польши Наталией Садовской. Тансыккужина вырвала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

«Я поздравляю Тамару! Русский медведь спит в берлоге спокойно, а когда в него тыкают палкой — он очень злится. Нашу спортсменку зря потыкали в этой ситуации. Она большая молодец, внутри эта ситуация ее разозлила», — заявила Журова.

Во время четвертого раунда, который прошел 28 апреля, произошел неприятный инцидент, когда к игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Ту партию россиянка проиграла.

Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Интересно, что WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее сообщалось, что Тансыккужина выложила фотографию с российским флагом после победы на чемпионате мира по шашкам.