В оргкомитете ЧМ-2021 по хоккею опровергли слухи о неготовности турнира

В организационном комитете чемпионата мира — 2021 по хоккею опровергли слухи о том, что в организации турнира, который должен быть проведен в Латвии, возникли проблемы, передает Sport24.

С таким заявлением выступил член совета директоров оргкомитета ЧМ-2021 Юрис Савицкис. До этого в ряде латвийских изданий появилась информация, согласно которой ледовый холл на стадионе «Даугава» еще не готов к введению в эксплуатацию, хотя сроки сдачи объекта уже прошли.

«Мы готовы полностью. У нас есть варианты и А, и Б. Арена в стопроцентной готовности. Ледовый холл для игр полностью готов. То, о чем сейчас говорят, это речь идет об одном из тренировочных стадионов. Угрозы для проведения чемпионата мира нет, все по плану. Все нормально», — заявил Савицкис.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею согласовала форму для чемпионата мира 2021 года, который пройдет в Риге.