Форвард «Спартака» назвал задачу команды на конец сезона

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АрсеналСпартак М
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
МайнцГерта
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионВулверхэмптон
1:1
закончен
БёрнлиВест Хэм Юнайтед
1:2
закончен
Италия / Серия А
ТориноПарма
1:0
закончен
Испания / Примера
СевильяАтлетик Б
0:1
закончен
U18 ЧМ / 2021
Россия U18Беларусь U18
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
5:4 (ОТ)
закончен
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
0:3
закончен
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
3:6
закончен
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
7:2
закончен
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
5:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
3:4 (ОТ)
закончен
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
2:1
закончен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
3:1
закончен
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
6:5
закончен
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
2:3
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
3:5
закончен
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
4:5 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
154:141
закончен
Детройт ПистонсОрландо Мэджик
112:119
закончен
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
108:123
закончен
Атланта ХоуксПортленд Трэйл Блэйзерс
123:114
закончен
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
104:118
закончен
Чикаго БуллзФиладельфия Сиксерс
94:106
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
93:89
закончен
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
110:99
закончен
Лига чемпионов
Манчестер Сити ПСЖ
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
02:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
02:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
05:00
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
19:45
ЦСКА Фенербахче
20:00
Олимпия Милан Бавария
21:45
Барселона Зенит
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсФиникс Санз
02:00
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
02:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
02:30
Майами ХитДаллас Маверикс
03:00
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
03:00
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
05:00
Лига чемпионов
Челси Реал Мадрид
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
12:00
Украина / Премьер-лига
Динамо КМариуполь
14:00
Днепр-1Заря
19:00
ВорсклаДесна
19:00
АлександрияКолос
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
04:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
04:30
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикБостон Селтикс
02:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:30
Атланта ХоуксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
03:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
03:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
03:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
04:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
04:00
Развернуть

Спортивные новости

Форвард «Спартака» назвал задачу команды на конец сезона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон назвал главную задачу столичного клуба на конец сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

После 28-ти туров столичный клуб идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды набрано 53 очка. Другой московский клуб — «Локомотив» — идет третьим, имея на балл меньше. В рамках национального первенства командам осталось провести еще по два матча.

Подняться на второе место «Спартак» смог после победы над тульским «Арсеналом» в 28-м туре, а «Локомотив» в этом же туре разгромно проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1:6.

«Да, конечно, это будет сложно. Но сейчас все в наших руках, выиграем оставшиеся два матча - будем вторыми. Это все, что мы хотим сделать на данный момент»,

Чемпионом России досрочно стал «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о скором уходе из клуба главного тренера — немецкого специалиста Доменико Тедеско.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.