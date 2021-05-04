Форвард «Спартака» назвал задачу команды на конец сезона

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон назвал главную задачу столичного клуба на конец сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

После 28-ти туров столичный клуб идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды набрано 53 очка. Другой московский клуб — «Локомотив» — идет третьим, имея на балл меньше. В рамках национального первенства командам осталось провести еще по два матча.

Подняться на второе место «Спартак» смог после победы над тульским «Арсеналом» в 28-м туре, а «Локомотив» в этом же туре разгромно проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1:6.

«Да, конечно, это будет сложно. Но сейчас все в наших руках, выиграем оставшиеся два матча - будем вторыми. Это все, что мы хотим сделать на данный момент»,

Чемпионом России досрочно стал «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о скором уходе из клуба главного тренера — немецкого специалиста Доменико Тедеско.