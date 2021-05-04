Форвард «Динамо» Комличенко может перейти на правах аренды в ЦСКА

Агент форварда московского «Динамо» Николая Комличенко Олег Артемов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА. Ранее сообщалось, что ЦСКА готов рассмотреть вариант с арендой Комличенко, поскольку пока непонятно, останется ли в команде Соломон Рондон, срок аренды которого истечет по окончании сезона.

«Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством «Динамо». По итогам этого разговора и будет принято решение. Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть», — сказал Артемов в интервью Sport24.

Комличенко в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 24 матчах «Динамо», но лишь 11 из них он выходил на поле в стартовом составе. При этом нападающий забил 4 гола, 3 из которых — с пенальти.

Ранее сообщалось, что Степашин раскритиковал судейство в матче «Динамо» — «Химки.