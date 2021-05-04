«Не сидел — не белорус»: сбежавший из страны самбист рассказал о ситуации в Белоруссии

Самбист Роман Рутковский, в настоящее время находящийся в Польше, рассказал о том, почему покинул Белоруссию.

23 сентября в сети появился ролик, на котором участник протестов в столице Белоруссии спасается от представителей правоохранительных органов на такси. Долгое время имя спасенного таксистом человека оставалось неизвестным, но 19 февраля его личность была раскрыта. Им оказался минчанин Роман Рутковский, которому на момент эпизода еще не исполнилось девятнадцати лет. Рутковскому действительно помогла спортивная подготовка – он воспитанник столичной СДЮШОР по самбо и еще недавно был студентом второго курса в БГУФК.

«Как только непризнанный народом уйдет, я сразу же вернусь в Белоруссию. Не планирую жить за границей и не знаю, как это делать. У меня есть возможность остаться за границей, но все же очень хочу вернуться домой. В планах у меня открыть там свой клуб. Угрожало ли мне что-то в Белоруссии? Да. Во-первых, мог оказаться в армии. А во-вторых, на фоне всего происходящего было чувство, что за мной придут. Каждый день читаешь истории вроде таких: парень ударил рукой по капоту машину силовиков, а через два месяца его нашли и посадили. Как говорится, не сидел — не белорус», — приводит слова Рутковского by.tribuna.com.

Вскоре после этого Рутковского вынудили написать заявление на отчисление из учебного заведения, после чего спортсмен несколько недель скрывался и зарабатывал грузчиком деньги на отъезд из страны. Польша выдала Роману гуманитарную визу.

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