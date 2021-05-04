«Не сидел — не белорус»: сбежавший из страны самбист рассказал о ситуации в Белоруссии

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АрсеналСпартак М
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
МайнцГерта
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионВулверхэмптон
1:1
закончен
БёрнлиВест Хэм Юнайтед
1:2
закончен
Италия / Серия А
ТориноПарма
1:0
закончен
Испания / Примера
СевильяАтлетик Б
0:1
закончен
U18 ЧМ / 2021
Россия U18Беларусь U18
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
5:4 (ОТ)
закончен
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
0:3
закончен
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
3:6
закончен
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
7:2
закончен
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
5:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
3:4 (ОТ)
закончен
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
2:1
закончен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
3:1
закончен
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
6:5
закончен
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
2:3
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
3:5
закончен
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
4:5 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
154:141
закончен
Детройт ПистонсОрландо Мэджик
112:119
закончен
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
108:123
закончен
Атланта ХоуксПортленд Трэйл Блэйзерс
123:114
закончен
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
104:118
закончен
Чикаго БуллзФиладельфия Сиксерс
94:106
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
93:89
закончен
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
110:99
закончен
Лига чемпионов
Манчестер Сити ПСЖ
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
02:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
02:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
05:00
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
36:41
перерыв
ЦСКА Фенербахче
online
Олимпия Милан Бавария
21:45
Барселона Зенит
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсФиникс Санз
02:00
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
02:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
02:30
Майами ХитДаллас Маверикс
03:00
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
03:00
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
05:00
Лига чемпионов
Челси Реал Мадрид
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
12:00
Украина / Премьер-лига
Динамо КМариуполь
14:00
Днепр-1Заря
19:00
ВорсклаДесна
19:00
АлександрияКолос
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
04:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
04:30
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикБостон Селтикс
02:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:30
Атланта ХоуксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
03:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
03:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
03:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
04:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
04:00
Развернуть

Спортивные новости

«Не сидел — не белорус»: сбежавший из страны самбист рассказал о ситуации в Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Самбист Роман Рутковский, в настоящее время находящийся в Польше, рассказал о том, почему покинул Белоруссию.

23 сентября в сети появился ролик, на котором участник протестов в столице Белоруссии спасается от представителей правоохранительных органов на такси. Долгое время имя спасенного таксистом человека оставалось неизвестным, но 19 февраля его личность была раскрыта. Им оказался минчанин Роман Рутковский, которому на момент эпизода еще не исполнилось девятнадцати лет. Рутковскому действительно помогла спортивная подготовка – он воспитанник столичной СДЮШОР по самбо и еще недавно был студентом второго курса в БГУФК.

«Как только непризнанный народом уйдет, я сразу же вернусь в Белоруссию. Не планирую жить за границей и не знаю, как это делать. У меня есть возможность остаться за границей, но все же очень хочу вернуться домой. В планах у меня открыть там свой клуб. Угрожало ли мне что-то в Белоруссии? Да. Во-первых, мог оказаться в армии. А во-вторых, на фоне всего происходящего было чувство, что за мной придут. Каждый день читаешь истории вроде таких: парень ударил рукой по капоту машину силовиков, а через два месяца его нашли и посадили. Как говорится, не сидел — не белорус», — приводит слова Рутковского by.tribuna.com.

Вскоре после этого Рутковского вынудили написать заявление на отчисление из учебного заведения, после чего спортсмен несколько недель скрывался и зарабатывал грузчиком деньги на отъезд из страны. Польша выдала Роману гуманитарную визу.

Ранее белорусский дзюдоист рассказал о выборах президента НОК.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.