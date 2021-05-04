Чорлука будет работать в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы-2020. Футболист будет исполнять роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича. Ранее эту должность ради поста главного тренера ЦСКА покинул Ивица Олич.

«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко. Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — приводит слова Шукера Sport24.

Ранее Чорлука отказался от нового контракта с московским «Локомотивом».

По информации «Чемпионата», генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко не спешил начинать общение по поводу заключения нового трудового договора.

Первый контакт функционер установил только спустя два месяца после своего назначения в клуб. Леонченко предложил Чорлуке поговорить во время занятия в тренажерном зале, на что игрок ответил, что подобное поведение со стороны руководства клуба к нему является неуважительным.

Ранее сообщалось, что Чорлука отказался от нового контракта с «Локомотивом» из-за Леонченко.