Испанская Лига расследует командный обед «Барселоны» в доме Месси

Испанская Примера начала расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые присутствовали на обеде в доме Лионеля Месси. Об этом сообщает AP News.

Ранее стало известно, что Месси организовал командный обед в своем доме для игроков первой команды «Барселоны». Капитан каталонцев хотел отпраздновать трудную победу над «Валенсией» со счетом 3:2 в последнем туре Примеры и сплотить команду перед решающим матчем в за чемпионство с «Атлетико», который состоится 8 мая.

По информации источника, даже если за Лига найдет нарушение коронавирусного протокола, санкции в отношении игроков «Барселоны» будут незначительными.

«Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» с 76 очками, на второй позиции расположился «Реал», у которого также 74 балла. До конца первенства осталось четыре тура.

Ранее сообщалось, что Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Валенсию».